Stellantis, Lacorazza: “Opportuna una comunicazione della Giunta”

“A distanza di circa tre mesi dal Consiglio regionale, da noi proposto, dedicato alla situazione di Stellantis ed indotto, sarebbe opportuna una aggiornata comunicazione da parte del governo regionale.

Martedì è convocato il Consiglio regionale che ha tra i punti all’ordine del giorno proprio il tema del futuro dello stabilimento di Melfi, con il tentativo, anche da noi auspicato e a cui abbiamo lavorato, di arrivare ad approvare una risoluzione unitaria”. Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.

“Ma a tre mesi del Consiglio tenutosi ad ottobre – continua l’esponente del Pd – ci sono stati accadimenti che hanno modificato il contesto, a partire dalle dimissioni dell’amministratore delegato Tavares.

Ci sono stati incontri al Ministero e in Regione Basilicata che hanno determinato nuovi elementi di riflessione ma anche mancate risposte, così come impegni del governo regionale. Non conosciamo l’avanzamento dei progetti annunciati per biogas ed impianto fotovoltaico”.

“Riteniamo opportuna – conclude Lacorazza – una comunicazione del governo regionale che metta nelle condizioni tutto il Consiglio regionale di valutare se prima dell’approvazione della o delle risoluzioni, sia necessario un aggiornamento del dibattito.

Questa valutazione può anche essere rimessa ad una decisione della Conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente Pittella”.