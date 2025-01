Scompare Roberto Telesca, ex sindaco di Atella: una perdita per la comunità

Atella piange la scomparsa di Roberto Telesca, ex sindaco dal 2008 al 2013, venuto a mancare ieri all’età di 54 anni.

Architetto di professione, Telesca era molto conosciuto e apprezzato nella comunità, dove aveva ricoperto un ruolo di primo piano. La sua carriera politica, seppur breve, è stata intensa e caratterizzata da un profondo impegno per il bene comune.

Eletto sindaco nel 2008 con le fila del Partito Democratico, Telesca si è distinto per la sua competenza, la sua onestà e la sua capacità di ascoltare le esigenze dei cittadini. In qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Ginestra, ha inoltre dimostrato un grande amore per il suo territorio.

“E’ stato una persona di straordinaria qualità umana e di grande intelligenza politica”, ha sottolineato il parlamentare lucano del Pd Roberto Speranza. Anche il segretario regionale del Partito, Giovanni Lettieri, ha espresso il suo cordoglio, ricordando Telesca come un uomo che “ha dedicato la sua vita al servizio del territorio e alla difesa dei più deboli”.

I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella Chiesa di Santa Maria ad Nives ad Atella.