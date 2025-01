Nuova luce a San Luigi de’ Francesi culla di Caravaggio Concerto per inaugurazione. Fra Escande: ‘una vera resurrezione’

Culla di tre fra i più meravigliosi e noti dipinti di Caravaggio, quelli del ciclo di San Matteo, e prima importante commissione pubblica dell’artista ma anche capolavoro barocco contenente pregevoli opere di altri famosi artisti, chiesa molto amata e visitata dai romani ma anche dal 1518 nuovo e più grande luogo di culto alla comunità francese.

Difficile sintetizzare l’importanza di un capolavoro come la chiesa San Luigi de’ Francesi tra il Pantheon e Piazza Navona, in pieno centro storico, ma ora sarà più facile goderne appieno grazie ad una nuova e ambiziosa illuminazione, definita “una vera e propria resurrezione” da Fra Renaud Escande, amministratore dei Pii Stabilimenti della Francia a Roma e Loreto.

A festeggiare l’inagurazione questa sera alle 20.30 il concerto d’organo Harmonies Romaines con musiche tra gli altri di Vivaldi, Bach e Handel e la voce dell’artista Jean-Christophe Clair, l’organista Gabriele Agrimonti e Marco Frascarolo, designer della luce, ingegnere e docente universitario, che con il suo studio Fabertechnica ha firmato, tra gli altri, il progetto della nuova illuminazione della Cappella Sistina, della Basilica di San Francesco di Assisi e di alcune dlle istallazioni del recente Festival Trame di Luce all’Orto Botanico di Roma.

“A seguito dell’incendio di Notre-Dame di Parigi, – spiega all’ANSA Fra Renaud – abbiamo completamente rifatto il sistema di sicurezza antincendio della chiesa, un’occasione ideale per ripensare la sua illuminazione.

Per questo ambizioso progetto, ci siamo rivolti all’artista di talento Marco Frascarolo, la cui visione ha permesso di riscoprire la chiesa San Luigi dei Francesi nella sua piena magnificenza, al di là dei celebri dipinti del Caravaggio.

Grazie a questa nuova messa in scena, la chiesa rivela dettagli un tempo nascosti, esaltando ogni angolo della sua architettura e delle sue meraviglie artistiche. Le sculture, in passato nell’ombra, ora emergono con una sorprendente chiarezza, mettendo in risalto la loro espressività e la finezza della loro esecuzione.

Le volte e le colonne, perfettamente illuminate, sottolineano la maestosità dell’edificio, mentre i giochi di luce accentuano le sottigliezze delle forme architettoniche. Il risultato è una vera e propria resurrezione.

Questo progetto incarna una collaborazione d’eccezione tra la Francia e l’Italia, valorizzando la ricchezza di un eredità comune”.

“Gli apparecchi di illuminazione sono equipaggiati da led di ultima generazione a basso assorbimento energetico e bassissimo rischio di degrado delle opere, grazie allo spettro di emissione povero di componenti blu e completamente privo di radiazione ultravioletta” spiega Frascaroli.

Assieme ai nuovi sistemi di prevenzione incendi ed illuminazione è stato realizzato il nuovo impianto di diffusione sonora, anch’esso articolato su diversi scenari per ottimizzare l’intellegibilità della parola oltre alla qualità estetica del canto e della musica.

“Particolare attenzione – aggiunge – è stata dedicata alla lettura dell’asse longitudinale e l’asse trasversale che unisce a livello percettivo la cappella di San Luigi con la cappella di Santa Giovanna di Valois.

In particolare nella cappella di San Luigi è stata esaltata la tridimensionalità e la vocazione scultorea, nonché l’effetto chiaroscurale che di giorno viene garantito in maniera dinamica dalla luce naturale. Questo effetto viene riprodotto di sera grazie ad un sistema artificiale invisibile per il visitatore”.

E precisa: “La cappella Contarelli, principale attrazione della Chiesa, è stata riportata in relazione armonica con il resto dello spazio, eliminando il sistema di accensione con la gettoniera e garantendo così una corretta visione per tutti visitatori non solo dei capolavori del Caravaggio ma anche della loro contestualizzazione nell’architettura e nell’opera d’arte globale che è San Luigi dei Francesi”.

Un prezioso sostegno per la conservazione e la valorizzazione del nostro patrimonio è arrivato ai Pii Stabilimenti dalla Fondazione Bvlgari.

“Dopo il relamping dello scalone di Palazzo Braschi nel 2016 e dell’Ara Pacis nel 2021, siamo felici di rafforzare l’impegno dimostrato ad oggi da Bvlgari con il primo progetto in questo campo sostenuto ufficialmente da Fondazione Bvlgari.

Il nuovo impianto permetterà di valorizzare con un approccio di efficientamento energetico tre opere di Caravaggio che ogni anno vengono ammirate da migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo, e questo nell’anno del Giubileo.

Siamo felici di portare nuova luce al nostro inestimabile patrimonio culturale e di renderlo visibile e fruibile ai cittadini del mondo, di oggi e di domani” spiega Jean-Christophe Babin, ceo Bvlgari e presidente della Fondazione.

ANSA