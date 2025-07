Il 25 e 26 luglio il “Fantastico Medioevo”

Il Medioevo torna protagonista in Basilicata con un grande progetto culturale che unisce ricerca storica, spettacolo, divulgazione e valorizzazione territoriale.

Si chiama “Fantastico Medioevo” e prenderà ufficialmente il via il 25 e 26 luglio a Melfi e Matera con un doppio appuntamento inaugurale che apre un percorso triennale di riscoperta del patrimonio normanno-svevo lucano.

Promosso dalla Presidenza della Giunta regionale di Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, con la direzione scientifica del professor Fulvio Delle Donne, “Fantastico Medioevo” è un progetto strategico di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale medievale lucano.

L’iniziativa punta a riportare in primo piano il ruolo che la Basilicata ha avuto nel Medioevo come crocevia politico e culturale, a partire dalla figura di Federico II, che proprio da questa terra emanò le Costituzioni Melfitane.

Un atto centrale nella storia giuridica europea, al centro del cammino verso le celebrazioni per l’ottavo centenario, nel 2031.

Il progetto si propone anche di rinnovare l’immagine stessa del Medioevo, restituendolo non più come un’epoca oscura e arretrata, ma come un tempo di straordinaria creatività, immaginazione e modernità.

“Fantastico Medioevo” non si esaurirà nei due giorni di apertura, ma continuerà nei mesi successivi innestandosi in una più ampia serie di appuntamenti culturali, scientifici e partecipativi nei principali centri medievali della regione.

La Basilicata si propone così come laboratorio aperto di conoscenza e partecipazione, con un calendario di iniziative che, tra il 2025 e il 2026, coinvolgeranno i comuni del Vulture Melfese e dell’Alto Bradano, con una serie di iniziative multidisciplinari di natura scientifica, culturale, turistica e spirituale-devozionale.

Il programma completo e le date saranno presentati in una conferenza in programma venerdì 25 luglio alle ore 10:30 presso il Castello di Melfi (Sala del Trono). All’incontro interverranno i rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali coinvolte.

“Fantastico Medioevo” è un’operazione culturale e strategica, finanziata con risorse del Fondo Unico Nazionale del Turismo (F.U.N.T.) e del Programma Operativo Complementare Basilicata (POC), volta a restituire centralità a un patrimonio spesso marginalizzato e a ripensare, in chiave contemporanea, il legame tra identità storica e sviluppo territoriale.

Si comincia venerdì 25 luglio a Melfi con una giornata ricca di appuntamenti. Dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto, ci sarà la proiezione del cortometraggio animato “FII – Lo stupore del mondo”, prodotto da Mad Entertainment e dall’Università degli Studi di Napoli Federico, e il vernissage della mostra “Federico II: l’imperatore che stupì il mondo”, curata dal professor Delle Donne. L’esposizione rappresenta una rielaborazione della mostra presentata al Parlamento europeo di Bruxelles (27-31 gennaio 2025) nell’ambito del festival “Stupor Mundi”.

La serata si aprirà invece con uno spettacolo di falconeria e un corteo medievale, seguito da “Il processo a Federico II” che metterà in scena un processo in contumacia all’imperatore, in cui autorevoli storici sosterranno le tesi dell’accusa e della difesa, mentre una giuria popolare emetterà la sentenza finale. Chiuderà la giornata un banchetto con pietanze e musiche medievali.

Sabato 26 luglio il programma si sposta a Matera, dove in serata andrà in scena la lezione-spettacolo di Alessandro Vanoli, “Matera nel Medioevo: una storia mediterranea”, con la partecipazione del professor Fulvio Delle Donne.

Un evento a metà tra divulgazione storica e narrazione teatrale, che ripercorre le connessioni tra la città e il mondo mediterraneo in età medievale, mettendo in luce il ruolo di Matera come crocevia di culture, religioni, lingue e poteriLa serata si inserisce nel percorso che conduce a Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo Interculturale 2026.