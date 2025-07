Tumore del colon, scoperto un nuovo alleato per combattere le metastasi

Individuato un nuovo ‘alleato’ per combattere le metastasi del tumore al colon-retto.

In uno studio condotto alla Sapienza Università di Roma, un gruppo di ricercatori ha dimostrato il ruolo chiave dell’alleanza tra macrofagi e cellule ‘natural killer’ per contrastare la crescita delle metastasi.

I risultati, pubblicati sul Journal of Clinical Investigation, aprono la strada a nuove terapie per questa neoplasia.

Il cancro del colon-retto è la seconda causa di morte per tumore al mondo. Nonostante sia divenuto molto più curabile negli ultimi anni, le terapie non sono ancora efficaci in tutti i pazienti.

L’ancora elevato tasso di mortalità per questo tipo di tumore è dovuto soprattutto alla capacità di diffondersi in altre parti del corpo, facendo insorgere metastasi in una rilevante frazione di pazienti.

In questo contesto, le cellule natural killer (NK), spiegano i ricercatori, sono un tipo di globuli bianchi appartenenti al sistema immunitario innato, che possono aiutare a contrastare la diffusione del tumore.

Il loro nome deriva proprio dalla capacità di riconoscere e distruggere spontaneamente le cellule tumorali e inibire la formazione di metastasi.

Nonostante ciò, rimane ancora poco chiaro il comportamento delle cellule natural killer a metastasi già formate, in particolare nel fegato.

Nello studio, sostenuto dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, l’immunologo Giovanni Bernardini e colleghi hanno studiato il ruolo specifico delle cellule NK nell’ambiente metastatico, per comprendere come proteggerne e preservarne meglio le capacità anti-tumorali.

Coordinata dal Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza, la ricerca è avvenuta in collaborazione con diversi gruppi nazionali e internazionali.

I risultati hanno mostrato un meccanismo naturale di difesa che può aiutare a rallentare la crescita delle metastasi epatiche. In particolare, i ricercatori hanno dimostrato che non tutte le metastasi al fegato sono uguali.

Alcuni tipi formano dei microambienti in cui l’attività delle cellule NK è potenziata grazie alla presenza di molecole in grado di promuovere la persistenza di queste cellule e la loro capacità di attaccare il tumore.

Si tratta di un tipo specifico di macrofagi, i cosiddetti ‘spazzini’ del sistema immunitario, in grado di insegnare alle cellule natural killer come attivarsi correttamente e attaccare le cellule tumorali.

Nel complesso i dati pubblicati dimostrano che una corretta cooperazione tra macrofagi e cellule natural killer è fondamentale per attivare una risposta immunitaria in grado di limitare la diffusione del tumore del colon-retto, aprendo nuove prospettive terapeutiche basate sul potenziamento di questo network.

ANSA