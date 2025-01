Tutto pronto per l’Inauguration day di Trump. Il programma e gli ospiti

Secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Washington per la Cerimonia di insediamento.

L’inaugurazione è la cerimonia formale che segna la fine del mandato di un presidente e l’inizio dell’amministrazione del suo successore.

È la parte più importante della transizione di potere tra i leader di governo a Washington. Parte fondamentale della cerimonia prevede che il presidente eletto reciti il giuramento: “Giuro solennemente che eseguirò fedelmente l’ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che, al meglio delle mie capacità, preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti”.

Anche se ha vinto le elezioni a novembre, Trump diventa ufficialmente il 47° presidente dal momento in cui pronuncia queste parole. Si tratta del secondo mandato di Trump che, in precedenza è stato il 45° presidente tra il 2017 e il 2021. Anche il suo vice J.D. Vance presterà giuramento e assumerà così formalmente la carica.

Gli orari, le regole e i riti dell’inauguration

L’Inauguration day statunitense è un susseguirsi di regole scritte e riti che si ripetono più o meno uguali ogni quattro anni.

Il piano prevede che i membri del Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, il comitato speciale istituito per le cerimonie inaugurali, scortino alla Casa Bianca il presidente eletto, il vicepresidente eletto e i rispettivi coniugi, dove avviene l’incontro con il presidente uscente.

Secondo le indiscrezioni, Donald e Melania Trump anticiperanno a questo momento una preghiera alla St John’s Episcopal Church di Washington. Andranno poi alla Casa Bianca, dove è in programma un tè con Joe Biden e la moglie Jill. Tutto questo avverrà tra le 8 e le 10 del mattino ora locale, in Italia vanno aggiunte 6 ore.

Una volta terminato l’incontro inizierà una parata che vedrà insieme Joe Biden, Donald Trump e il suo vicepresidente J.D. Vance, con i rispettivi coniugi, che si concluderà al Campidoglio.

La presenza contemporanea del presidente uscente e di quello entrante è una consuetudine che proprio di recente era venuta meno: nel 2021 Donald Trump, per la prima volta in 150 anni, aveva disertato la parata verso il Campidoglio e non si era fatto vedere per tutto l’Inauguration day di Joe Biden, dopo aver denunciato brogli.

Una volta arrivati al Campidoglio, inizierà la cerimonia d’insediamento vera e propria, che vedrà numerosi invitati eccellenti.

Tra questi, secondo le ultime indiscrezioni, non ci sarà l’ex first lady Michelle Obama, mentre ci saranno il marito ex presidente Barack, Bill Clinton e George W. Bush, Kamala Harris, la grande sconfitta nelle elezioni dello scorso novembre.

La cerimonia vedrà la presenza anche di numerosi politici provenienti dall’estero.

Tra questi ci sarà il presidente argentino Javier Milei e gli inviti sono stati recapitati anche alla premier italiana Giorgia Meloni e all’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che non hanno, però, ancora potuto confermare la presenza. Il presidente cinese Xi Jinping manderà invece una persona di fiducia.

Tra gli altri ospiti confermati spiccano, ovviamente, Elon Musk, che ricoprirà un incarico nella nuova amministrazione Trump, ma anche il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, e il fondatore di Amazon Jeff Bezos.

La performance musicale, che nel 2021 era stata affidata a Lady Gaga, sarà quest’anno a opera della cantante country Carrie Underwood.

Tra gli artisti ad esibirsi anche Christopher Macchio il quale ha dichiarato di aver incontrato Trump per la prima volta quando Elton John si è ritirato da un’esibizione di Capodanno a Mar-a-Lago e Macchio è stato assunto per sostituirlo.

I giuramenti e il discorso inaugurale La tradizione vuole che la cerimonia in Campidoglio si apra con il neo-vicepresidente. J.D. Vance, che verso le 11 ora locale salirà – quindi – sulla piattaforma inaugurale sul fronte occidentale della struttura e presterà giuramento. Il rituale si ripete uguale dal 1884, quando è stata fissata l’ultima versione. Sbrigata questa pratica, a mezzogiorno toccherà al neo-presidente giurare. Cioè a Donald Trump. Per la precisione il giuramento sarà alle 11.47 (per sottolineare il 47° mandato presidenziale). Dopo questo momento, che avverrà in presenza del presidente della Corte suprema, Donald Trump terrà il suo discorso inaugurale.