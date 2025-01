Matera, Eugenio Macchia “Remembering Mulgrew Miller” in concerto al Rosetta Jazz Club

Un “esordio” che vuole lasciare subito il segno nella Città dei Sassi. Sabato 18 gennaio, alle ore 21, il palco del Rosetta Jazz Club ospiterà, per la prima volta, Eugenio Macchia trio in concerto “Remembering Mulgrew Miller”.

Protagonista della serata sarà il noto pianista pugliese che, per l’occasione, sarà accompagnato da Giuseppe Venezia al contrabbasso e da Giovanni Scasciamacchia alla batteria.

Il trio propone un repertorio di jazz caratterizzato da una forte componente ritmica e offre un ampio spazio all’improvvisazione, alternando composizioni originali del grande Mulgrew Miller e brani scelti dal repertorio jazzistico tradizionale, che Miller amava riproporre. Infatti, l’obiettivo della performance è quello di esplorare le sfumature più intense e autentiche del jazz.

Dunque il Rosetta accoglierà uno dei musicisti più apprezzati del panorama nazionale e internazionale, che vanta già numerosi riconoscimenti ottenuti, tra cui il premio “Luca Flores Piano Competition”, il premio “International Jimmy Woode Award”, oltre al prestigioso “Premio Internazionale Massimo Urbani”.

Attualmente docente di pianoforte Jazz presso il Conservatorio “Verdi” di Como, Macchia si esibisce con alcuni tra i più significativi musicisti jazz italiani e stranieri, partecipando a Festival organizzati in tutto il mondo.

«Siamo davvero felici di poter ascoltare un musicista del calibro di Eugenio Macchia, il quale giunge per la prima volta nel nostro club. Sarà una serata speciale, ma soprattutto un’occasione preziosa per omaggiare il grande Mulgrew Miller attraverso un professionista che si è fatto apprezzare in Italia e all’estero», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.