La principessa Kate annuncia che è in remissione dal cancro

La principessa Kate è “in remissione” dal cancro.

Lo ha annunciato lei stessa, sulla base delle indicazioni dei medici, a margine di una visita odierna nell’ospedale di Londra in cui nei mesi scorsi è stata sottoposta a una pesante chemioterapia.

Kate è andata in visita al Royal Marsden Hospital per ringraziare il personale medico-sanitario che si è preso cura di lei durante il trattamento per il cancro. E’ la prima volta che viene rivelato il nome della struttura ospedaliera dove si è sottoposta al lungo ciclo di chemioterapia conclusosi lo scorso settembre.

“La principessa ha voluto intraprendere la visita per mostrare la sua gratitudine all’incredibile squadra, ma anche per mettere in evidenza le cure e i trattamenti leader a livello mondiale forniti dal Marsden”, ha detto un portavoce di Kensington Palace.

Il Royal Marsden Hospital è una struttura gestita dall’Nhs, il servizio sanitario pubblico britannico, con al suo interno una sezione dedicata ai pazienti che vogliono ricevere cure a pagamento in regime privato, e viene considerato un centro di riferimento per i trattamenti oncologici.

Nelle immagini diffuse dai media del Regno Unito si vede Kate che parla con alcuni dei pazienti in una sala dell’ospedale adibita alle sedute di chemioterapia. In occasione della sua visita è stato anche annunciato che la principessa è diventata patron del Royal Marsden insieme al consorte, l’erede al trono William, che lo era già.

In precedenza era stato reso noto il nome della clinica privata d’élite, la London Clinic, in cui la principessa fu sottoposta esattamente un anno fa a un complesso e lungo intervento chirurgico addominale cui sarebbe poi seguita la diagnosi di un cancro (di natura mai precisata), con conseguente lungo ciclo di chemioterapia.

La visita avviene a pochi giorni dal 43esimo compleanno di Kate che ha segnato per lei una rinascita dopo il periodo “più duro della sua vita”, come lei stessa aveva definito i mesi dominati dai problemi di salute.

La visita è durata circa un’ora, e non sono mancati momenti di commozione, come mostrato nelle immagini fatte circolare più tardi sui media britannici. La principessa ha dichiarato all’uscita dall’ospedale, nel cuore del quartiere di Chelsea, di aver “voluto dare sostegno a coloro che affrontano la terapia e attraversano un periodo difficile”.

“Entrare qui dall’ingresso principale, dopo aver fatto tante visite discrete e private” per le cure dei mesi scorsi, “è piuttosto divertente”, ha poi provato a scherzare. Riconosciuto “il lavoro straordinario” di medici e infermieri della struttura.

Kate è stata quindi ripresa in qualche toccante momento a tu per tu con alcuni pazienti. Ha fra l’altro confortato una malata, in visita per il suo primo trattamento oncologico, e ha poi abbracciato commossa un’altra donna.

“Sono desolata, vorrei poter fare di più”, le ha detto, incoraggiando tutti ad avere speranza: “Sono felice di questo incontro, vi auguro buona fortuna, qui siete in buone mani, c’è luce in fondo al tunnel”.

“La principessa Catherine – ha sottolineato da parte sua Kensington Palace in un comunicato – ha voluto compiere questa visita per mostrare la sua gratitudine verso questa equipe sanitaria ed evidenziare il livello mondiale delle cure che il Marsden offre”.

