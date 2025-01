Basilicata travolta dalla neve: emergenza e criticità

La recente nevicata ha colto di sorpresa la Basilicata, mettendo in luce una serie di criticità nella gestione delle emergenze, soprattutto nel capoluogo di regione e in molti comuni della provincia di Potenza.

La mancanza di mezzi adeguati da parte dell’ANAS ha reso molte strade impraticabili, causando caos e isolamento in diverse zone. Numerose comunità sono rimaste tagliate fuori dai collegamenti principali, con disagi significativi per la popolazione. Inoltre, interruzioni prolungate dell’erogazione elettrica hanno aggravato la situazione, lasciando interi quartieri al buio per diverse ore.

La caduta di numerosi alberi ha provocato ulteriori disagi e alimentato le polemiche sulla scarsa manutenzione del verde pubblico. L’evento ha evidenziato la necessità di interventi più efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire danni a cose e persone.

A peggiorare la situazione, nella serata di ieri si è verificato un incidente a Potenza: un pedone è stato investito da un’autovettura. Fortunatamente, la persona coinvolta è stata prontamente soccorsa dal 118 e trasportata presso l’ospedale San Carlo per accertamenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità.

Situazione ancora più complessa a San Costantino Albanese dove l’elettricità continua a mancare, creando non pochi problemi ai cittadini e alle attività commerciali della zona. Una trentina le famiglie nelle zone rurali senza elettricità da domenica. Le zone interessate dal disservizio sono le contrade soave, martorino, venticalia, conserva, vernile.

A Rifreddo di Pignola rami caduti sulla carreggiata a causa del peso della coltre bianca. Oltre mezzo metro di neve accumulata oltre il ciglio della strada.