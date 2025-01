Lanciati i primi 24 nuovi satelliti Starlink del 2025 A bordo di un Falcon 9 lanciato da Cape Canaveral

Lanciati con successo i primi satelliti del 2025 di Starlink, la costellazione per le comunicazioni internet dell’azienda americana SpaceX fondata da Elon Musk.

Il lancio è avvenuto alle 21:43 italiane dalla base dell’Air Force a Cape Canaveral, in Florida, con un razzo Falcon 9.

A bordo c’erano 24 nuovi satelliti che si uniranno agli altri 6.850 già in orbita e che forniscono già da mesi servizi di connettività internet in ogni punto del pianeta, compresa l’Italia.

Il lancio è stato effettuato con un razzo il cui primo stadio, o booster, ha concluso con successo ben 17 lanci, di cui 10 per altre missioni Starlink e uno per il trasporto dell’equipaggio della missione Crew 5 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale.

Circa 8 minuti dopo il decollo il booster è atterrato in modo regolare sulla piattaforma mobile marina Just Read the Instructions mentre lo stadio superiore del razzo ha completato la messa in orbita dei 24 satelliti.

E’ il primo lancio di satelliti Starlink del 2025 da parte di SpaceX che nel 2024, considerando solamente i razzi Falcon 9 e Falcon Heavy, ha effettuato il numero record di 134 lanci, un numero che supera la somma dei lanci effettuati dal resto del mondo.

Record destinato a essere ulteriormente migliorato nel 2025 in quanto SpaceX punta a completare tra i 175 e 180 lanci, di cui molti serviranno ad estendere ulteriormente la costellazione Starlink che potrebbe presto superare il numero di 10mila satelliti in orbita.

ANSA