CONI BASILICATA – Consegna Onorificenze 2022, giovedì 09 gennaio 2025

Si terrà giovedì 09 gennaio 2025 con inizio alle ore 17:00, presso il Palazzo della Cultura di Potenza in Via Cesare Battisti 22, la Cerimonia di consegna delle Onorificenze Sportive 2022, riconoscimenti conferiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici, e società che, per l’attività svolta abbiano dato lustro allo Sport Italiano.

Le Onorificenze sportive saranno consegnate alla presenza del presidente CONI Basilicata, Leopoldo Desiderio, S.E. il Prefetto di Potenza, dott. Michele Campanaro, il Sindaco e gli assessori allo sport e alla cultura di Potenza, Vincenzo Telesca, Gerardo Nardiello e Roberto Falotico.

Sarà presente anche l’atleta lucano paralimpico, bronzo a Parigi 2024, Donato Telesca.

Di seguito l’elenco dei premiati

Stella d’oro dirigenti

Vincenzo Sileo

Stella d’argento dirigenti

Rocchino Lopardo

Alfonso D’amato

Francesco Liscio

Stella di bronzo dirigenti

Giuseppe Lombardi

Luigi Padula

Claudio Distefano

Domenico Vignola

Pasquale Dattoli

Gianfranco Forese

Filippo Orlando

Palma di bronzo

Massimiliano Monaco

Stella d’oro società



ASD POLISPORTIVA ROCCO SCOTELLARO MATERA

Stella d’argento società



A.S.D. CENTRO PALLAVOLO AVIGLIANO

MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO

Medaglia d’argento

Terryana D’Onofrio – CAMPIONESSA EUROPEA KARATE – GARA A SQUADRE KATA

Medaglia di bronzo

Cristina Santochirico – CAMPIONESSA ITALIANA HOCKEY SU PISTA