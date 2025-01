Basilicata Gospel Festival: l’ultimo concerto del tour incanta Venosa

VENOSA (PZ) – È andato in scena sabato 4 gennaio a Venosa, nella Chiesa di San Filippo Neri, il concerto di chiusura del Basilicata Gospel Festival, con protagonista la formazione americana Atlanta Gospel Voices.

L’evento, inserito nell’ambito della XVIII edizione del Festival dei Cinque Continenti, rassegna di spettacoli e arte curata della Artistica Management con il sostegno del Comune di Venosa, ha registrato una partecipazione calorosa e sentita da parte della comunità venosina.

Il pubblico presente ha assistito emozionato e partecipe alla performance del gruppo composto dalle voci di Marsha Wilson, leader della formazione, Heather Denson, Mazelle Stirtmire e Crystle Simmons, accompagnate al pianoforte da Elvis Lewis Jr.

Nel corso del concerto l’Atlanta Gospel Voices ha proposto un repertorio di musica gospel che ha spaziato da classici come “Pass Me Not, O Gentle Savior” e “Oh Happy Day” a brani contemporanei come “Oh Magnify the Lord”, “My Tribute (To God Be the Glory)”, “I Really Love the Lord” e “Total Praise”, insieme a canti spiritual come “This Little Light of Mine”, “Sweet Little Jesus Boy” e “When the Saints Go Marching In”, alternati a celebri brani natalizi come “Oh Holy Night”, “Glory, Glory to the Newborn King”, “Silent Night” e “O Come, All Ye Faithful”.

Il concerto di Venosa ha concluso un tour in sette tappe che ha contraddistinto la sesta edizione del Basilicata Gospel Festival, rassegna itinerante che porta nei borghi lucani l’energia dell’autentica musica gospel degli Stati Uniti d’America. A partire dallo scorso 27 dicembre, il tour ha fatto tappa a Chiaromonte, Maschito, Forenza, Salandra, Atella e Viggiano.

Sotto la direzione artistica di Pasquale Cappiello, il Basilicata Gospel Festival rappresenta un’importante occasione per arricchire l’offerta culturale durante le festività natalizie, valorizzando i piccoli borghi e le aree interne della Basilicata e contribuendo alla promozione turistica della regione.

Ogni edizione del festival ospita importanti formazioni gospel internazionali, consentendo un vitale scambio culturale e permettendo agli spettatori di conoscere il vero gospel di matrice afroamericana: un canto che racchiude fede, amore e gratitudine, capace di emozionare e trasmettere messaggi di gioia.

I brani spiritual proposti, che affondano le radici nei canti degli schiavi impiegati nei campi di cotone del Sud degli Stati Uniti, si mescolano ai moderni suoni del soul e del rhythm’n’blues.

Protagonista di questa edizione del festival è stata l’Atlanta Gospel Voices, un quintetto voci e piano proveniente dalla Georgia, regione profondamente legata alla tradizione gospel, e composto da professionisti che hanno collaborato con importanti musicisti e gruppi del panorama gospel