Matera, Dee Dee Joy & Larry Franco in “Jazz on Air” al Rosetta Jazz Club

Si inaugura un nuovo anno concertistico con un duo d’eccezione per una serata che si preannuncia indimenticabile.

Il Rosetta Jazz Club è lieto di accogliere Dee Dee Joy e Larry Franco, un duo ormai affiatato che, da anni, condivide i palchi dei migliori club italiani e non solo.

Infatti, domenica 5 gennaio 2025, alle ore 21:00, il palco del club della Città dei Sassi ospiterà “Jazz on air” per la presentazione dell’ultimo lavoro discografico della coppia.

Si tratta di un programma messo in onda ogni domenica in diretta Facebook, dal 22 novembre 2020 al 16 maggio 2021, realizzato senza fondi, con la sola passione per la musica da Larry Franco e Dee Dee Joy. Un lavoro interessante e originale che ha visto, in seguito, la decisione di registrare un CD di ben 79 minuti, con alcuni dei brani più belli eseguiti durante le dirette.

Il programma è stato impreziosito da telefonate e collegamenti video con illustri ospiti, nonché amici, come Piero Angela, Renzo Arbore, Lino Patruno, Minnie Minoprio, Nicolas Gilliet, Fabrizio Bosso, Dario Salvatori, Memo Remigi, Nick The Nightfly, Gegè Telesforo, Adriano Mazzoletti, Michael Supnick, Giampaolo Ascolese, Attilio Troiano, Guido Di Leone, Francesca Leone, Mario Rosini, Franco Arigliano, Riccardo Biseo, Giorgio Cùscito, Michele Carrabba, Freddy Colt: una significativa rosa di artisti che, per amicizia e stima nei confronti di Larry e Dee Dee, hanno partecipato in maniera assolutamente gratuita alla trasmissione, seguita in tutta Italia e anche nel resto del mondo.

Dunque la Città dei Sassi offrirà una performance particolare in grado di esaltare l’amore per i brani classici americani e per i brani storici della canzone italiana, interpretati elegantemente con unità d’intenti da Larry e Dee Dee, costruita negli anni e con uno stile unico che li contraddistingue.

«Iniziamo la nuova stagione concertistica con un appuntamento davvero speciale, grazie alla presenza di due professionisti magici, eleganti, raffinati e coinvolgenti. Sarà un viaggio meraviglioso tra diverse atmosfere che regaleranno una serata indimenticabile a tutti noi. A seguire Jam Session arricchita da tanti ospiti.

Non resta che prenotare il proprio posto preferito e festeggiare la musica tutti insieme», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.