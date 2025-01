Capodanno in Basilicata: tra vita, botti e pronto soccorso

L’anno nuovo è iniziato all’insegna della vita in Basilicata, con l’arrivo di due nuovi nati. Anastasia Ciocia ha visto la luce all’ospedale di Melfi, regalando gioia ai suoi genitori, mentre a Potenza è nato Mattia Rinaldi. Nonostante l’attesa per le prime nascite negli ospedali di Matera, Lagonegro e Policoro, il personale sanitario ha lavorato intensamente per garantire assistenza a tutti i pazienti.

Purtroppo, la notte di San Silvestro è stata caratterizzata anche da numerosi interventi del 118 a causa dello scoppio di petardi. Il caso più grave si è verificato all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, dove un paziente è stato ricoverato in codice giallo per una ferita all’occhio. Anche il pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Potenza ha registrato un considerevole afflusso di pazienti, fortunatamente gestito con efficienza dagli operatori sanitari.

Nonostante l’ordinanza che vietava i botti a Potenza, molti cittadini hanno deciso di ignorarla, dando vita a spettacoli pirotecnici non autorizzati. Tuttavia, grazie all’impegno delle forze dell’ordine, la notte di Capodanno è trascorsa senza particolari criticità in tutta la regione.

Il nuovo anno si apre dunque con un bilancio in chiaroscuro. Da un lato, la gioia per le nuove nascite e la professionalità del personale sanitario; dall’altro, la preoccupazione per gli incidenti causati dai botti e l’inosservanza delle ordinanze. Un invito alla riflessione per il futuro, affinché le festività possano essere celebrate in sicurezza e nel rispetto delle regole.