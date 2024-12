“Sospesi licenziamenti per 8 lavoratori distributore di carburante su carreggiata Sud raccordo autostradale Sicignano-Potenza

Potenza – Si è conclusa con un esito positivo, almeno per il momento, la vertenza che riguardava gli otto lavoratori del distributore di benzina situato al chilometro 49+900 della carreggiata Sud del raccordo autostradale Sicignano-Potenza.

A seguito dell’incontro tenutosi in Prefettura tra le parti coinvolte, ovvero Filcams Cgil di Potenza, Filcom Confsal Basilicata, l’azienda Ferrara S.r.l., la Regione Basilicata e Anas, è emersa la necessità di effettuare uno studio di sicurezza sull’area di servizio prima di procedere con eventuali lavori e, di conseguenza, con possibili licenziamenti.

I sindacati, pur comprendendo l’importanza della messa in sicurezza del raccordo autostradale, avevano sollevato forti perplessità riguardo al rischio di perdere posti di lavoro. La richiesta di sospendere le procedure di licenziamento, avanzata dalle organizzazioni sindacali, è stata accolta favorevolmente dall’azienda.

La Regione Basilicata, dal canto suo, si è impegnata a coinvolgere gli assessori regionali alle Attività produttive e alle Infrastrutture, nonché il presidente della Regione Vito Bardi, al fine di chiedere unitamente alla Prefettura e alla Ferrara S.r.l. una sospensione temporanea dei lavori.

Questa decisione rappresenta una boccata d’ossigeno per gli otto lavoratori direttamente coinvolti e, più in generale, per tutti i circa 60 dipendenti dell’area di servizio. I sindacati si dicono soddisfatti dell’esito dell’incontro e sottolineano l’importanza di aver evitato una situazione di grave disagio sociale.

Tuttavia, la battaglia non è ancora finita. Sarà fondamentale monitorare da vicino l’evolversi della situazione e garantire che venga trovata una soluzione definitiva che tuteli sia la sicurezza dei lavoratori che le esigenze del territorio.

Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi. Sarà cruciale capire quali saranno i tempi per la realizzazione dello studio di sicurezza e quali saranno le soluzioni individuate per garantire la continuità dell’attività del distributore di benzina.

I sindacati rivolgono un appello alla Regione Basilicata e alle istituzioni competenti affinché si impegnino a trovare una soluzione che consenta di conciliare le esigenze di sicurezza con la tutela del lavoro e dello sviluppo economico del territorio.