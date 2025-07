Saldi estivi al via in Basilicata: i lucani si preparano agli acquisti, ma con cautela

È arrivato il momento tanto atteso da molti: da oggi, sabato 5 luglio, scattano ufficialmente i saldi estivi in Basilicata. Un’occasione che, nonostante la crescente abitudine a sfruttare promozioni anticipate e offerte distribuite durante l’anno, resta un appuntamento fisso per tantissimi consumatori.

Molti lucani, infatti, hanno deciso di rimandare alcuni acquisti proprio in vista di questo periodo, aspettando di trovare quel capo desiderato o quelle scarpe viste in vetrina… ma a un prezzo più abbordabile.

Secondo le stime di Federconsumatori Basilicata, la spesa media prevista per i saldi si aggirerà tra i 100 e i 200 euro, con una media intorno ai 150. Non mancheranno, però, coloro che spenderanno anche di più, soprattutto per approfittare delle occasioni migliori. Un budget tutto sommato contenuto, che riflette la situazione economica attuale, fatta di rincari e di un’attenzione crescente a come e dove si spende.

Anche il modo di fare shopping è cambiato: oggi si confrontano più facilmente i prezzi tra negozi fisici e piattaforme online, si monitorano le offerte con maggiore attenzione e si cerca sempre di capire se uno sconto sia davvero vantaggioso. Nei negozi di fascia medio-alta, invece, chi va a caccia dell’affare spesso preferisce muoversi fin dalle prime ore del mattino, sperando di trovare i pezzi migliori prima degli altri.

Federconsumatori, infine, ricorda ai consumatori alcune semplici regole per evitare brutte sorprese: i negozi sono tenuti a indicare in modo chiaro il prezzo originale accanto a quello scontato, così da rendere trasparente la reale entità dello sconto. Un piccolo accorgimento che può fare la differenza tra un acquisto consapevole e uno poco vantaggioso.

Buoni affari a tutti, ma senza dimenticare di comprare con giudizio!