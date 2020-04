Lavoratori forestali: In arrivo gli stipendi relativi al 2019

Buone notizie per gli oltre quattromila operai forestali. Infatti è notizia di poche ore fa, che sono stati trasferiti i fondi dalla Regione Basilicata, al Consorzio di Bonifica, per un totale di oltre otto milioni di euro. «Al massimo entro lunedì, -ha dichiarato telefonicamente l’Assessore alle attività produttive, Francesco Cupparo- tutti i lavoratori forestali, riceveranno gli stipendi». Risorse che daranno la possibilità ai lavoratori di ricevere le ultime spettanze dell’anno 2019. Dunque una boccata d’ossigeno per i tanti lavoratori, che mai come in questo periodo di criticità, per via del Covid19, possono ricevere una boccata d’ossigeno.

