PIERRO, FIG BASILICATA: ORGOGLIO E SODDISFAZIONE PER LA NOMINA DI ROBERTA TADDEI A RESPONSABILE PER LE RELAZIONI ESTERNE NELLA SEGRETERIA DI FORZA ITALIA GIOVANI.

Pierro, FIG Basilicata: esprimiamo grande fierezza e soddisfazione per la nomina di Roberta Taddei, già responsabile dell’organizzazione di Forza Italia Giovani Basilicata, a Responsabile per le Relazioni Esterne nella Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani.

Si tratta di un importante riconoscimento per l’intero movimento giovanile lucano, premiando l’impegno e il lavoro portato avanti nel tempo.

A lei vanno i nostri migliori auguri, certi che saprà onorare questo prestigioso ruolo con la stessa passione e tenacia che da sempre la contraddistinguono.

Di seguito, le sue dichiarazioni: “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per la nomina a Responsabile Nazionale per le Relazioni Esterne nella Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani.

È per me un grande onore poter contribuire, con responsabilità e dedizione, alla crescita del nostro movimento giovanile e alla promozione dei suoi valori sul territorio nazionale e oltre.

Ringrazio il nostro Segretario Nazionale Simone Leoni per la fiducia accordatami e tutta la squadra di Forza Italia Giovani Basilicata per il costante impegno che ogni giorno dimostrano. Sono convinta che, insieme, potremo costruire nuove opportunità di dialogo, collaborazione e rappresentanza per i giovani del nostro Paese.

Avanti, con entusiasmo e spirito di squadra!”