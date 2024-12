Lauria: Petrocelli (AVS) sulla vicenda “Faccetta nera”: “Un solco netto tra noi e loro”

Riceviamo e pubblichiamo il commento di Giuseppe Petrocelli, Portavoce AVS – Area Sud Basilicata, sull’episodio avvenuto a Lauria durante le festività.

“La veemente reazione di rigetto da parte dei più in merito all’episodio “nostalgico” avvenuto la sera di Natale a Lauria (nello specifico, alcuni giovani che nel corso di una affollata festa intonano “Faccetta nera” su tanto di base musicale, facendo al contempo il saluto romano) è una nota positiva in un contesto tutt’altro che tranquillo in quanto a consapevolezza popolare dei veri valori della democrazia sanciti dalla Costituzione italiana (pace, tolleranza, rispetto, solidarietà).

Finalmente anche nel nostro territorio – benché radicato in una solida tradizione democratica e antifascista – è stato tracciato nei fatti un solco netto, evidente, profondo e incolmabile fra noi e loro.

Noi e loro.

C’è una scena del bellissimo adattamento televisivo di Francesca Archibugi tratto da La Storia di Elsa Morante, andato in onda su Rai Uno non molti mesi fa.

Di fronte alle dimostrazioni di volgare ignoranza, di superficiale esaltazione e stupida spavalderia del gruppo di bulletti di cui fa parte pure il figlio Nino, la protagonista Ida cerca di scacciare da sé il guaio in cui si sta andando a cacciare il suo scapestrato ragazzo e tenta una giustificazione con Remo, l’oste del quartiere: “Ma so ragazzi!”.

Ma è proprio l’amico Remo, a riportarla alla realtà: “No signò, so fascisti”.

La presunta goliardia, l’aria di festa, la superficialità e il cattivo gusto con cui si è tentato di giustificare questa spiacevole vicenda c’entrano fino a un certo punto, anzi rischiano di minimizzare ciò che è chiaramente in atto davanti ai nostri occhi, da tempo e soprattutto negli ultimi anni: uno spirito pericoloso che conosciamo bene perché è sempre quello di 100 anni fa e che avanza in maniera raccapricciante nel vuoto pneumatico di una società fragile e ripiegata troppo sul presente.

L’impegno di Alleanza Verdi e Sinistra, dunque, continuerà a sostegno della diffusione dei valori antifascisti e costituzionali, insieme alle altre forze politiche, alle associazioni e a tutti i soggetti sensibili a queste tematiche”.