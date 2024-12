Cade un albero nel parco, morta una mamma: era con i figli

Aveva portato i tre figli al parco, nel quartiere romano di Colli Aniene, e mentre chiacchierava con una amica, seduta con lei su una panchina, intorno a mezzogiorno è stata travolta da un pioppo di circa 20 metri crollato improvvisamente anche a causa del forte vento.

E’ morta così, a soli 45 anni, Francesca Ianni, madre di tre ragazzini di 12, 10 e 7 anni.

La sua amica, Alessia Annibale è rimasta gravemente ferita. I bambini – con i figli della vittima, anche altri giocavano in quel momento nel parco – sono rimasti tutti illesi.

Francesca Ianni viveva da alcuni anni all’estero ed era tornata in Italia per le festività di Natale.

Era una docente di ruolo e a Roma aveva insegnato in alcune scuole superiori della capitale. I tre figli sono stati momentaneamente affidati ad un conoscente della vittima.

“Siamo sgomenti, è una tragedia che addolora tutta Roma su cui deve essere fatta piena luce. Esprimo il mio profondo cordoglio e quello della città ai familiari”, ha detto subito il sindaco, Roberto Gualtieri, che più tardi è andato al parco di Colli Aniene, dove è avvenuta la tragedia e nel pomeriggio al Policlinico Umberto I a far visita alla donna rimasta ferita. “Mi dicono che il quadro non è di pericolo di vita imminente, bisognerà aspettare le prossime ore per sciogliere la prognosi”, ha spiegato il primo cittadino, il quale ha aggiunto che quando si è recato in ospedale “stava terminando l’intervento ma ho parlato con i familiari e con i medici. E’ seguita da una equipe di massimo livello, spero che possa pienamente riprendersi”.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo; l’ipotesi di reato, al momento contro ignoti, è di omicidio colposo. Il pm di turno ha fatto un sopralluogo nel parco Livio Labor dove si è verificato l’incidente.

L’albero che ha ucciso la 45enne è caduto “sicuramente” per un colpo di vento “oggi particolarmente forte”.

Ma la pianta aveva radici che “sono state tagliate presumibilmente in occasione dei lavori stradali risalenti a più di 10 anni fa” e una parte di queste “risulta completamente secca”, ha detto l’assessora all’Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi.

“La pianta, un pioppo cipressino – ha spiegato l’assessore – all’ispezione visiva non mostrava segni di cedimento né di problematiche particolari e aveva una chioma in stato vegetativo. Nello stesso filare, altri alberi sono stati abbattuti nell’arco degli anni perché erano secchi”.

Poco più di un anno fa, nel quartiere di Monteverde, era morta un’anziana donna per il crollo di un albero. Nel pomeriggio, sempre a Roma, ma sulla Salaria, un ramo si è staccato da un albero colpendo due motociclisti che sono finiti in ospedale in codice giallo.

E ancora il vento forte, che ha imperversato fino alla tarda mattinata, ha creato disagi in Calabria.

In particolare all’aeroporto di Crotone ha costretto i voli in arrivo dal Nord al dirottamento nello scalo di Lamezia Terme.

I voli Ryanair provenienti da Bergamo-Milano e Bologna non hanno potuto toccare terra per il forte vento trasversale che avrebbe messo a rischio la sicurezza. Disagi anche per i passeggeri in partenza per Milano e Bologna

Intanto è maltempo da nord a sud con venti forti e nevicate a bassa quota ed una nuova allerta meteo della Protezione civile che prevede venti forti di burrasca con mareggiate lungo le coste esposte.

Sono previste nevicate al di sopra di 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori, su Marche meridionali, settori orientali di Umbria e Lazio centro-meridionale, Abruzzo e Molise e e nevicate al di sopra dei 500-800 metri su Puglia centro-settentrionale, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale.

Domani sarà allerta gialla su parte di Marche, Umbria, Lazio, sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e su gran parte della Sicilia.

A causa del maltempo sono stati interrotti i collegamenti con le Isole Tremiti; disagi anche nei collegamenti da e per le isole del golfo di Napoli.

Ed una spettacolare e paurosa tromba marina è stata registrata nelle acque dell’isola di Capri.

ANSA