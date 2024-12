Senise: Francesco Fucci eletto coordinatore cittadino di FdI, “la città deve essere guidata da una politica inclusiva e centrata sulle persone”

Il congresso sezionale di Fratelli d’Italia a Senise, svoltosi il 20 dicembre scorso, ha segnato un importante momento istituzionale per il partito, con la partecipazione dei vertici regionali. L’evento ha ospitato l’elezione dei nuovi organi direttivi alla presenza di circa settanta partecipanti, quasi la totalità degli iscritti, evidenziando un ampio coinvolgimento dell’elettorato.

La discussione, caratterizzata da un acceso e costruttivo confronto, ha affrontato temi di rilevanza per la politica regionale e per le imminenti elezioni amministrative che interesseranno la città di Senise nella primavera prossima.

L’approssimarsi di questo cruciale appuntamento elettorale ha contribuito a mobilitare i principali rappresentanti politici e istituzionali del partito a livello lucano. Tra i presenti si annoverano la vicepresidente del Consiglio Regionale Maddalena Fazzari, la consigliera di parità vicaria della Regione Basilicata Rossana Mignoli, il coordinatore provinciale di Potenza Vincenzo Claps, il vicesegretario regionale Tommaso Coviello e Marco Fucci, membro del coordinamento provinciale di Potenza.

In un clima di unanime accordo, il congresso si è concluso con l’elezione degli organi direttivi: Francesco Fucci è stato scelto come coordinatore cittadino, affiancato da un comitato formato da Antonio Guarino, Roberta Capalbo, Filomena Guerriero, Giampaolo Saturnino, Teresa De Fina e Paolo Crocco.

Secondo quanto dichiarato dal neoeletto coordinatore Francesco Fucci, il congresso ha rappresentato un’occasione strategica per il dialogo interno al partito e per delineare una prospettiva futura basata su stabilità e coesione. Fucci ha sottolineato l’importanza di superare divisioni interne e personalismi al fine di consolidare l’impegno politico per la comunità.

Ha evidenziato la necessità di ancorarsi a una visione comune capace di rispondere alle difficoltà del contesto attuale. Fucci ha inoltre richiamato l’attenzione sull’urgenza delle sfide elettorali imminenti e sulla centralità di Senise nel panorama territoriale: “la città deve essere guidata da una politica inclusiva e centrata sulle persone”.

A tal proposito ha ricordato il successo ottenuto da Fratelli d’Italia nelle precedenti elezioni regionali, con un risultato significativo di 476 voti che ha confermato il partito come prima forza del centrodestra locale. Questo successo rappresenta, secondo Fucci, il punto di partenza per rilanciare le attività del partito attraverso una maggiore coesione interna e una visione strategica chiara. Riguardo alle prossime amministrative, Fucci ha ribadito la necessità per Fratelli d’Italia di svolgere un ruolo guida nell’elaborazione di un’alternativa politica credibile.

L’obiettivo è quello di offrire alla comunità una leadership in grado di superare l’attuale stallo politico e amministrativo.

La nutrita partecipazione degli iscritti al congresso è stata accolta con soddisfazione dai rappresentanti politici e istituzionali presenti, tra cui il coordinatore provinciale Vincenzo Claps. Questo dato conferma l’interesse e il consenso crescenti attorno al progetto politico delineato da Fratelli d’Italia in vista delle sfide future.