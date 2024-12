LA PUGLIA OSPITA IL CONCERTO DI NATALE DELL’ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

I due concerti sono a INGRESSO LIBERO, ad Altamura si terrà nella chiesa di San Nicola dei Greci e a Gravina nella chiesa dello Spirito Santo con inizio, per entrambi, alle ore 20:00. Con la direzione del Maestro Saverio Vizziello saranno eseguite musiche di: Karl Jenkis, Alessandro Marcello, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi e Ottorino Respighi.

Saranno la duecentesca chiesa di San Nicola dei Greci a Altamura, sabato 21 dicembre, e l’architettura contemporanea della chiesa dello Spirito Santo a Gravina in Puglia, domenica 22 dicembre, a ospitare il Concerto di Natale eseguito dall’Orchestra Sinfonica di Matera. In entrambe le città pugliesi il concerto sarà eseguito alle ore 20:00. L’ingresso ai concerti, fuori abbonamento, è gratuito.

A dirigere l’Orchestra Sinfonica di Matera sarà il Maestro Saverio Vizziello, che dell’Orchestra è anche il direttore artistico. La formazione orchestrale accompagnerà due solisti: il calabrese Alessandro Rotella, oboe solista, e la pugliese Ornella Bolognese, fagotto solista.

Il programma di sala spazia dalle partiture contemporanee, Palladio di Karl Jenkis è una composizione per orchestra d’archi del 1995, a grandi autori italiani quali Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi e Ottorino Respighi e anche un celebre brano di uno dei massimi autori nella storia della musica: Johann Sebastian Bach.

La serata sarà aperta dal brano Palladio di Karl Jenkis, seguirà il Concerto per oboe in re minore di Alessandro Marcello, autore veneziano apprezzato da Bach. Il pubblico riconoscerà il secondo movimento del Concerto per oboe in re minore, l’Adagio, reso ancor più celebre nel 1970 in quanto inserito nella colonna sonora dei film Anonimo veneziano e Fragole e sangue.

Oboe solista per questo brano sarà Alessandro Rotella. Della Suite scritta per un’orchestra d’archi completata da trombe, oboi e timpani, la n.3 BWV7068 di Johann Sebastian Bach, sarà eseguito il secondo movimento, impropriamente conosciuto con il nome di Aria sulla quarta corda.

Unico movimento nel quale l’organico comprende esclusivamente strumenti ad arco, questo brano metterà in luce la sezione d’archi che compone l’Orchestra Sinfonica di Matera.

Il nome Aria sulla quarta corda non è di Bach, ma deriva da una trasposizione del violinista tedesco August Wilhelmj, il quale portò la composizione da re maggiore a do maggiore e la abbassò di un’ottava, in modo da poterla suonare tutta sulla quarta corda del violino. Il fagotto solista dell’altamurana Ornella Bolognese sarà protagonista del Concerto per fagotto in mi minore RV 484 di Antonio Vivaldi.

Gran finale con l’Orchestra Sinfonica di Matera che eseguirà la Suite n.3 “Antiche Arie e Danze per Liuto” di Ottorino Respighi, un classico che mette a confronto musica antica e moderna e l’intera partitura del balletto Pulcinella di Igor Stravinsky.

Raccolta di trascrizioni per orchestra d’archi di brani per liuto dei secoli XVI e XVII, la Suite n.3 “Antiche Arie e Danze per Liuto” di Ottorino Respighi rappresenta un’opera significativa nel panorama musicale del Novecento. Respighi, con la sua maestria orchestrale, ha saputo reinterpretare la musica del passato, donandole nuova vita e rendendola accessibile a un pubblico più vasto. La suite è ancora oggi apprezzata per la sua bellezza e la sua capacità di evocare atmosfere suggestive.

La stagione concertistica autunnale 2024 dell’Orchestra Sinfonica di Matera si conclude il 30 dicembre a Matera con l’ultimo appuntamento in programma: il Concerto di fine anno. L’Orchestra Sinfonica di Matera diretta dal maestro Michele Nitti accompagnerà il violino solista Giuseppe Gibboni. Allievo di Salvatore Accardo, Gibboni, nato in provincia di Salerno nel 2001, ha vinto il Premio Paganini nel 2021. Prima di lui solo altri tre musicisti italiani avevano conquistato il primo posto al prestigioso Concorso Internazionale di Violino di Genova: il suo maestro Accardo nel 1958, Massimo Quarta nel 1991 e Giovanni Angeleri nel 1997.

La terza stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica di Matera, undici appuntamenti fino al 30 dicembre 2024, si è svolta all’Auditorium Raffaele Gervasio, la sala da concerti ipogea del Conservatorio Duni di Matera.

Il biglietto d’ingresso è di 10 € (per gli studenti di ogni ordine e grado ridotto di 5 €). Si possono acquistare i titoli d’ingresso in prevendita alla biglietteria del Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, in piazza Vittorio Veneto, 23 a Matera aperta tutti i giorni dalle 18 alle 21. O recandosi alla Cartolibreria Montemurro, in via delle Beccherie, 69 a Matera. La cartoleria è aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20:30. E’ anche possibile acquistare i biglietti on line al link: https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5493

Per ulteriori informazioni sugli spettacoli visitare il sito: https://orchestrasinfonicamatera.it/

Si può contattare l’Orchestra Sinfonica di Matera anche tramite WhatsApp al numero +39 327 485 0461.