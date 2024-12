CONI Basilicata: Consegna Benemerenze sportive 2024

Si rinnova il consueto appuntamento annuale con la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive del CONI Basilicata, che premia dirigenti, tecnici, atleti e società, che a vario titolo si sono distinti per meriti sportivi, organizzativi e dirigenziali.

La manifestazione si terrà venerdì 20 dicembre a partire dalle ore 17:00, e sarà ospitata come di consueto dalla Concessionaria Ranieri, ormai da anni accanto al Comitato regionale CONI Basilicata.

Oltre ai Riconoscimenti regionali CONI a dirigenti, tecnici e atleti, segnalati dalle FSN (Federazioni Sportive Nazionali), DSA (Discipline Sportive Associate), EPS (Enti di Promozione Sportiva) e AB (Associazioni Benemerite) di appartenenza, anche quest’anno in collaborazione con la Commissione Regionale Pari Opportunità e la presidente Margherita Perretti, verranno consegnati i Premi in Rosa, dedicati a donne che per meriti si sono distinte in ambito sportivo.

Così il presidente CONI Basilicata, Leopoldo Desiderio : “Un altro anno sta per concludersi e il CONI Basilicata come sempre vuole incontrare e premiare tutti gli attori sportivi che a vario titolo hanno contribuito alla crescita dello sport lucano, spesso distinguendosi anche a livello nazionale e internazionale.

È la Festa dello Sport lucano, e di tutti i lucani che concorrono ogni giorno a promuovere e diffondere la cultura dello sport, sarà inoltre l’occasione per ritrovarci e scambiarci gli auguri di Natale“.