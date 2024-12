Servizi metropolitani straordinari a Matera, Lisurici: «C’è ancora tanto da fare e migliorare»

Tramite una nota, il già consigliere Francesco Lisurici – che nel 2023 ha dato un grande contributo allo sviluppo del settore turistico in Città, tutto documentabile, al netto di quanto erroneamente detto da qualche ex leader dell’amministrazione comunale da poco terminata solo ed esclusivamente per loro colpa sua – invita il vicepresidente regionale e assessore Pasquale Pepe ad interloquire con Fal circa il servizio di metropolitana straordinario a Matera.

«Innanzitutto, dobbiamo rivolgere un plauso all’assessore che ha lavorato affinché tutto si potesse concretizzare, visto che il servizio è stato molto apprezzato dagli operatori del settore turistico, oltre ad aver decongestionato il traffico in città, con conseguente diminuzione di inquinamento. A questo punto, però, come ogni progetto che inizia, c’è bisogno necessariamente di intervenire per migliorare evitando che il servizio possa addirittura diventare un disservizio. In tal senso, va evidenziato che nella giornata di Domenica 15 dicembre ci sono state problematiche evidenti al terminal bus a Serra Rifusa, a mio avviso assolutamente rimediabili. Ad un certo punto, c’è stato il piazzale pieno di turisti che non sono riusciti a salire sulla metropolitana che li avrebbe poi accompagnati alla stazione di Piazza Matteotti in centro. Come mai? Pare che la biglietteria abbia addirittura aperto dopo la partenza della prima corsa prevista per le 9:30. Corsa che avrebbe comunque dato la possibilità a 500 turisti di poter salire sulla metropolitana mentre la capienza disponibile era solo di 300 posti.

A questo punto, visto che apprezzo molto il servizio che si è messo a disposizione per i turisti, ma allo stesso modo mi preoccupo di voler dare un buon servizio ai visitatori che raggiungono Matera, vorrei consigliare all’assessore Pepe di lavorare al fianco delle Fal, affinché si migliori il servizio di biglietteria, innanzitutto rendendolo fruibile almeno mezz’ora prima dell’inizio della prima corsa. Inoltre inviterei a snellire la burocrazia dell’acquisto ticket, possibilmente senza far inserire le generalità di ogni persona, ma semplicemente stampando il numero dei biglietti che viene richiesto. Inoltre chiederei di mettere a disposizione, sin dalle 9:30 (prima corsa), la possibilità di far salire sulla metropolitana 500 persone e non 300, in modo da smaltire oltre 2000 persone nel giro di 2 ore, e fino alle 11:30.

È inutile dire che quanto accaduto ieri non è stato sicuramente un buon biglietto da visita per Matera, ma siccome sono sicuro di dialogare con politici che vogliono lavorare per il bene della Regione, sono certo che risolveranno a breve il disservizio andando incontro alle esigenze dei turisti e della città, sensibilizzando da subito le Fal affinché possa modificare il servizio secondo quanto richiesto».