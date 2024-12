Integrazioni servizi ferroviari a Matera

“Il servizio metropolitano leggero a Matera è stato esteso, come già annunciato, anche alle domeniche di dicembre, a partire dall’8, fino al 5 gennaio 2025.

Si tratta di una sperimentazione, vista la crescente mole di accessi turistici alla Città dei Sassi durante le festività natalizie. In relazione alle prime corse effettuate, di concerto con del Ferrovie Appulo Lucane abbiamo deciso di incrementare il servizio in funzione dei feedback ricevuti”.

Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

“Il primo esperimento, domenica scorsa, è stato proficuo ed è stato valutato anche in funzione di correttivi da apportare, raccogliendo le istanze dal Comune di Matera e degli utenti. Pertanto, comunichiamo le integrazioni che saranno attive già da domenica prossima. L’obiettivo è quello di rendere strutturale il servizio domenicale”.

Queste le modifiche che verranno implementate, che vanno intese nel più ampio quadro delle corse già disponibili e consultabili sul portale delle Fal: per le giornate di domenica 15, 22, 29 dicembre e 5 gennaio, è stata aggiunta una coppia di treni. La prima partenza da Matera Serra Rifusa è alle ore 9.34 con arrivo a Matera Centrale alle ore 9.43 e a Matera Sud alle ore 9.46;

nella direzione opposta, la prima partenza da Matera Sud è alle ore 9.00 con arrivo a Matera Centrale alle ore 9.02 e a Matera Serra Rifusa alle ore 9.09.

Alcune integrazioni riguardano anche le giornate di sabato 14, 21, 28 dicembre e 4 gennaio, con l’aggiunta di una corsa con partenza da Matera Serra Rifusa alle ore 10.22, arrivo a Matera Centrale alle ore 10.28 e a Matera Sud alle ore 10.31.

È stato previsto un incremento di stalli per bus turistici a Serra Rifusa ed è stato previsto un incremento di posti a sedere a bordo dei treni. Sempre a Serra Rifusa è stato previsto un incremento del personale per l’assistenza a terra sia per gli autobus sia per la distribuzione dei biglietti.