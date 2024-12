BCC : “La Famiglia: Storia e Futuro di Tutti” – Una proposta di legge per il sostegno alle famiglie lucane

Potenza, 28 novembre 2024 – Presentata dai Consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, e Giovanni Vizziello, Presidente del Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune, la proposta di legge “La Famiglia: Storia e Futuro di Tutti – Misure a Sostegno delle Famiglie Lucane” pone al centro le famiglie come elemento fondamentale della società e motore del futuro della Basilicata.

Questa proposta mira a contrastare il calo demografico e a promuovere la natalità, introducendo incentivi economici mirati che possano sostenere le famiglie nella crescita e nell’educazione dei propri figli.

È forte l’intento di favorire una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro, garantendo misure che agevolino la conciliazione tra vita familiare e impegni professionali. Inoltre, si punta ad alleviare il peso economico delle famiglie lucane, con interventi specifici volti a coprire spese educative, sanitarie e universitarie.

La proposta non si limita solo a fornire supporto economico, ma vuole anche incentivare la permanenza nei piccoli comuni della Basilicata, rafforzando la coesione sociale e valorizzando le risorse locali.

Tra le misure principali spiccano l’assegno di natalità regionale, che garantisce un contributo annuale fino a 4.000 euro, con importi differenziati in base alla popolazione del comune di residenza, e il voucher per le cure odontoiatriche e ortodontiche dei minori, che prevede un sostegno fino a 1.000 euro annui per le famiglie con redditi medio-bassi.

Un altro aspetto rilevante riguarda il supporto alle famiglie con figli affetti da gravi patologie, con l’incremento dei contributi destinati a coprire le spese di trasferimento e soggiorno per le cure fuori regione.

Importanti anche i contributi per l’accesso ai nidi e micronidi, che puntano a ridurre le spese educative e a favorire una maggiore partecipazione delle donne al lavoro, oltre al rimborso del 50% delle tasse universitarie per studenti iscritti all’Università della Basilicata e ai Conservatori lucani, con l’obiettivo di sostenere il diritto allo studio e incentivare l’istruzione locale.

Secondo Angelo Chiorazzo, “Questa legge rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il ruolo della famiglia come pilastro della nostra società.

Con misure mirate, vogliamo sostenere le famiglie lucane, invertire il trend di spopolamento e creare le condizioni per una Basilicata solidale e sostenibile”.

Giovanni Vizziello ha sottolineato che “Investire sulla famiglia significa investire sul futuro della nostra regione. Questo testo è un impegno concreto per supportare chi ogni giorno costruisce comunità e sviluppo”.

La proposta di legge sarà illustrata nel dettaglio durante una conferenza stampa che si terrà il 11 dicembre alle ore 15, presso la Sala Postiglione della Regione Basilicata.

Sarà un’occasione per approfondire i contenuti del testo legislativo e dialogare sulle sfide e opportunità che questa iniziativa intende affrontare.

L’obiettivo di questa proposta è promuovere il benessere sociale e incentivare la natalità, rafforzando al contempo il tessuto sociale delle comunità lucane e sostenendo l’economia regionale.

La discussione che ne seguirà si propone di tracciare un percorso partecipato, capace di mettere le famiglie al centro delle politiche di sviluppo della Basilicata.