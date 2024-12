“Chiorazzo a Bolognetti: richiesta di sospensione dello sciopero della fame e della sete”

“La difesa dei diritti civili e le battaglie per la libertà sono il sale della nostra democrazia.

Le proteste non violente, come quella di Bolognetti, rappresentano una forma di espressione giusta e nobile, capace di richiamare con forza l’attenzione della collettività e delle istituzioni su temi fondamentali

Anche se le nostre culture politiche sono differenti, esprimo la mia sincera solidarietà e vicinanza. Le differenze di vedute non devono mai diventare un ostacolo, ma piuttosto una risorsa per un confronto democratico e costruttivo.

La tua lotta, caro Maurizio, è un esempio di impegno civile ed un invito a non restare indifferenti. Il tuo coraggio e la tua determinazione sono un esempio per tutti e la tua battaglia ci ricorda l’importanza di agire per il bene comune.

La Regione Basilicata, come istituzione, deve essere sempre aperta e pronta all’ascolto delle istanze di tutti e lo è anche per queste tue giuste battaglie. È questo il senso profondo della nostra democrazia.

Ti chiedo ora di sospendere lo sciopero della fame e della sete perché la tua vita è preziosa così come lo è la forza della tua voce.

La tua battaglia è anche la nostra!”