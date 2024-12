Nuovo Colpo della Banda del Bancomat: Brienza nel Mirino

L’ondata di colpi ai bancomat nel Potentino non accenna a placarsi. Dopo l’episodio di qualche notte fa a Potenza, è stata la volta di Brienza a finire nel mirino della banda specializzata.

Nella notte , intorno alle ore 4, un gruppo di malviventi ha fatto saltare in aria il bancomat della BCC Basilicata, situato in via Giovanni Bosco, nel cuore del centro abitato. Con un’azione rapida e precisa, i ladri sono riusciti a sradicare completamente l’intero impianto e a darsi alla fuga senza lasciare tracce.

L’operazione, condotta con estrema professionalità, ha destato grande allarme tra la popolazione. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero utilizzato esplosivo per aprire la cassaforte, provocando un boato avvertito da diversi residenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Viggiano e della stazione di Brienza, insieme al Nucleo Antisabotaggio, per effettuare i rilievi e avviare le indagini.

L’orario e il modus operandi utilizzati in questo ultimo colpo presentano notevoli similitudini con l’assalto avvenuto a Sant’Antonio La Macchia, a Potenza, pochi giorni prima. Questa coincidenza fa propendere gli inquirenti verso l’ipotesi che si tratti sempre della stessa banda, esperta in questo tipo di rapine.

La comunità di Brienza è scossa da questo nuovo episodio di criminalità. I cittadini esprimono preoccupazione e chiedono un maggiore controllo del territorio. L’amministrazione comunale ha espresso solidarietà ai cittadini e ha assicurato il massimo impegno per collaborare con le forze dell’ordine.

I Carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona e stanno interrogando eventuali testimoni. L’obiettivo è quello di risalire all’identità dei responsabili e di arrestarli al più presto.