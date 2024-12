Basilicata: 67 autobus nuovi fermi da un anno, corsa contro il tempo per metterli in strada

Una vicenda che ha dell'incredibile sta tenendo banco in Basilicata. Ben 67 nuovi autobus, acquistati dalla Regione per ammodernare il trasporto pubblico locale, giacciono immobilizzati da oltre un anno in un parcheggio di Sala Consilina.

L’iter per l’acquisto di questi mezzi, risalente al 2022, è stato fin da subito costellato di intoppi. Mancavano dotazioni obbligatorie come dispositivi di conteggio dei passeggeri, videosorveglianza e, soprattutto, sistemi di localizzazione satellitare. Quest’ultima assenza ha costretto la Regione a una lunga ricerca di fondi, protrattesi per oltre un anno e mezzo.

Nel frattempo, i bus sono rimasti parcheggiati, a vista di tutti, suscitando la curiosità e l’indignazione dei cittadini. Un’immagine paradossale di una flotta fantasma, pronta all’uso ma ferma ai box.

Ora, con la scadenza del 1° gennaio 2025, data oltre la quale i vecchi autobus Euro 2 non potranno più circolare, la Regione è alle prese con una corsa contro il tempo. Per evitare un collasso del servizio di trasporto pubblico, è necessario immatricolare e mettere in servizio i nuovi mezzi entro la fine dell’anno.

La Giunta regionale ha approvato una delibera che affida al consorzio Cotrab l’acquisto e l’installazione dei dispositivi mancanti sugli autobus. Le aziende di trasporto assegnatarie dovranno provvedere all’immatricolazione dei mezzi entro il 31 dicembre 2024.