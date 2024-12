Morto Giovanni Bulfaro, ex presidente del Consiglio regionale della Basilicata

Si è spento all’età di 81 anni, Giovanni Bulfaro, un pilastro della politica lucana. Ex presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Bulfaro ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, lasciando un’eredità indelebile.Un uomo di profonda umanità e grande visione politica, Bulfaro ha sempre messo al centro delle sue azioni il benessere dei cittadini. Ha lottato per la giustizia sociale, promuovendo politiche innovative in ambito sanitario, educativo e lavorativo. Nato a Roccanova, Bulfaro è stato un punto di riferimento per generazioni di lucani. La sua leadership ha portato la Basilicata a grandi traguardi, facendola diventare un esempio di buona amministrazione.Oggi piangiamo la perdita di un grande uomo e di un servitore dello Stato.