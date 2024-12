Liste attesa, 2,6 mln ad aziende sanitarie

“Il tema delle liste di attesa rappresenta una delle sfide più delicate per il nostro sistema sanitario. Ridurre i tempi di attesa non è solo un obiettivo tecnico, ma una responsabilità morale verso i cittadini che confidano nella prontezza delle cure.

Attraverso le nuove risorse, che si aggiungono ai circa 2 milioni di euro stanziati per le prestazioni di specialistica ambulatoriale svolte dalle strutture private accreditate e contrattualizzate, entro questo 31 dicembre, ci impegniamo a dare uno slancio importante al recupero dei tempi di attesa”.

È il commento dell’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, a latere dell’approvazione in seduta di Giunta regionale, del documento che prevede l’erogazione di circa 2,6 milioni di euro alle Aziende Sanitarie di Matera, di Potenza, all’AOR San Carlo di Potenza e all’IRCCS CROB di Rionero, per gli incentivi al personale medico e al personale sanitario del comparto.

Grazie all’allocazione di risorse specifiche previste dalla Legge n. 213/2023, sono stati stanziati complessivamente 2.576.000,00 euro, così suddivisi: 1.840.000 euro per l’incremento delle prestazioni aggiuntive del personale medico (capitolo U52462) e 736.000 euro per l’incremento delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario del comparto (capitolo U52463).

“Queste risorse – ha aggiunto l’assessore – permetteranno alle Aziende Sanitarie regionali di attivare prestazioni aggiuntive entro il 31 dicembre 2024, coinvolgendo le branche specialistiche di maggiore domanda, tra cui diagnostica per immagini, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, urologia, neurologia, ostetricia e ginecologia, dermatologia.

L’intervento, strettamente legato al percorso di aggiornamento del nuovo Piano regionale sulle liste di attesa, garantirà un accesso più rapido alle cure, rispettando le esigenze cliniche individuate dai professionisti.

La salute dei cittadini rappresenta la nostra priorità e ridurre i tempi di attesa è una componente fondamentale per assicurare equità e qualità nei servizi sanitari. Ringrazio tutti i professionisti coinvolti per il loro impegno e le Aziende Sanitarie per la collaborazione nell’attuazione di queste misure. Continueremo a lavorare affinché la sanità regionale risponda sempre meglio ai bisogni delle persone”.