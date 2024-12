Assessore Cupparo a Melfi sulla crisi Stellantis

L’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, intervenendo all’assemblea promossa dai sindacati dei metalmeccanici nella sala del consiglio comunale di Melfi ha riferito dell’incontro avuto in mattinata con il direttore dello stabilimento Stellantis di Melfi, Nicola Intrevado.

“Dopo quanto sta accadendo in Stellantis – ha detto l’assessore – ho voluto l’incontro per avere notizie dirette sul “Piano Melfi”. Entro questo mese, prima dell’incontro già convocato dal Governo per il 17 dicembre o subito dopo, sarà presentato in dettaglio il Piano.

Sono fiducioso per le rassicurazioni ricevute, ma continueremo a dialogare insieme ai sindacati e con il sostegno dei sindaci.

Sono, invece, preoccupato per il prosieguo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori dell’indotto e della logistica.

Aspettiamo risposte dal Governo anche sulla questione posta dell’addizionale del 20% a carico delle aziende. La Regione sta lavorando anche su questo per individuare soluzioni.

Sulle commesse per indotto e logistica è stata confermata la volontà della direzione dello stabilimento di Melfi di confermarle alle attuali aziende”.