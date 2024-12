Forza Italia: fiducia incondizionata nell’operato del Presidente Bardi su crisi idrica

“Si resta sgomenti davanti agli attacchi politici ricevuti in varie sedi, all’indirizzo del Presidente della Giunta regionale Vito Bardi.”

E’ quanto dichiarano il Capogruppo di FI, Michele Casino e i Consiglieri regionali, Gianuario Aliandro e Fernando Picerno.

“Il Presidente Bardi, nel ruolo cruciale di Commissario dell’emergenza crisi idrica, ha dato risposte continue, chiare, senza mai sottrarsi nelle sedi competenti ad approfondimenti scientifici che portassero ad un’informazione esaustiva rispetto allo stato delle cose.

Questa precisazione appare doverosa, non tanto perché servano difese d’ufficio, quanto perché l’argomento in questione attiene alla salute pubblica, che è priorità assoluta sia del nostro Presidente che di tutti gli Enti preposti al controllo delle acque, che sappiamo essere un lavoro trasparente e costante.

In ragione di questo, non si può che bollare come deplorevoli alcuni atteggiamenti o vere e proprie trappole comunicative, messe in campo da certe istituzioni locali, che intendono cavalcare l’onda di un’emergenza che è piombata su questa regione a causa di una congiuntura di eventi non tutti prevedibili.

Le cause, le responsabilità di questi anni sono state a vario titolo approfondite e sicuramente faremo tutto quello che abbiamo programmato nel Piano Strategico Regionale, faremo gli interventi per mitigare il cambiamento climatico, faremo in modo che nella diga del Camastra si ripristini il livello dell’acqua, impegnandoci al massimo così come si sta facendo in queste settimane, ma oggi dobbiamo evitare di allarmare i cittadini.

Riponiamo la massima fiducia nel Presidente Bardi, al quale ribadiamo piena collaborazione e al quale saremo vicini per evitare ogni ulteriore tentativo di strumentalizzazione a danno della serenità della comunità lucana.”