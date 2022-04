AUTISMO, FANELLI: VICINI ALLE FAMIGLIE LUCANE

Oggi sabato 2 aprile 2022, si celebra la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

“Oggi è una giornata importante per tante famiglie lucane, in cui è doveroso fermarsi a riflettere – afferma in una nota il Vice Presidente della Giunta regionale e Assessore alla Salute e alle Politiche sociali della Basilicata, Francesco Fanelli – su tutti gli strumenti che possiamo mettere in campo per aiutare madri, padri e bambini. Personalmente lo ritengo un gesto doveroso di vicinanza e di attenzione. Dobbiamo riaffermare i principi di accoglienza, inclusività e sensibilizzazione su una diagnosi che riguarda 1 bambino su 77, secondo l’Istituto superiore della Sanità”.

“È necessario essere vicini alle famiglie, già molto provate da un periodo storico avverso, vista l’emergenza pandemica che c’è stata e che con prudenza ci stiamo lasciando alle spalle, all’interno della quale un canale privilegiato è stato riservato ai bambini con lo spettro autistico”, continua l’Assessore.

“Il nostro costante impegno, come istituzioni, è volto a seguire al meglio i soggetti coinvolti per accompagnarli, ma soprattutto per inserirli, nel contesto sociale. A tal fine, inviterò presso il mio assessorato tutte le associazioni operanti in Basilicata per un tavolo sul tema, per ascoltare e anche per declinare le soluzioni che emergeranno”, conclude Fanelli.