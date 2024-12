L’Udc Basilicata rafforza l’area nord della Basilicata e nomina Mauro Catarinella di Lavello

Carmela Iannella: “Anche Mauro Catarinella, così come il neo nominato vice commissario provinciale per la provincia di Potenza, Vincenzo Di Sirio, lascia la DC di Sandri e aderisce al nostro partito.

Con la nomina di Catarinella a coordinatore del Vulture-Melfese vogliamo rafforzare quell’area che per la Basilicata è un’area di fondamentale importanza.

Mi emoziona constatare come, giorno dopo giorno, proprio in Basilicata che da sempre è una terra a vocazione democratico cristiana, l’Udc, stia diventando un vero e proprio richiamo per tutti coloro che credono nei valori dello Scudo Crociato e vogliono impegnarsi sul territorio per costruire un grande partito che pone al centro della sua azione politica la centralità della persona umana.

Mauro Catarinella: “Onorato dell’incarico conferitomi, intendo ricambiare la fiducia che la commissaria Carmela Iannella e il segretario regionale Agatino Mancusi hanno riposto in me con un rinnovato impegno, il coraggio e la costanza che oggi occorrono per riportare il Vulture-Melfese al centro del vero dibattito politico in un momento assai delicato per questo territorio.

L’Udc si propone di essere oggi un importante punto di riferimento di quel fronte moderato e liberale che si affaccia con forza e responsabilità nel dibattito politico delle nostre comunità e contribuirà certamente al loro rinnovamento”