Crisi idrica: intollerabili attacchi a Bardi

“La campagna mediatica che monta da giorni contro il Presidente Bardi, commissario per l’emergenza idrica, è ancora più intollerabile quando sono alcuni sindaci a prestarsi dismettendo il ruolo di rappresentanti delle istituzioni e persino disponendo analisi autonome sull’acqua”.

A sostenerlo è l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo. “Le proteste dei cittadini sono sempre legittime ma – aggiunge – non vanno strumentalizzate e magari utilizzate a fini di parte, magari per nascondere responsabilità politiche ed istituzionali passate e presenti.

Il Presidente Bardi in occasione dell’ultimo Consiglio Regionale ha fornito, in maniera trasparente, tutte le informazioni necessarie su come si stanno affrontando, in sinergia con Arpab, Asp, Acquedotto Lucano, le varie fasi per uscire gradualmente dall’emergenza determinata dalla siccità ed ha fornito le più ampie rassicurazioni sulla salubrità dell’acqua che sgorga dai rubinetti di casa, sulla base delle analisi degli enti che dispongono delle competenze e strumentazioni necessarie.

L’invito è pertanto ad assumere atteggiamenti responsabili che evitino di diffondere allarmismo del tutto infondato tra i cittadini e ai sindaci di essere collaborativi”.