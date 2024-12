Bardi risponde all’appello dei Vescovi Lucani

“Siamo in perfetta sintonia con l’appello lanciato dai Vescovi lucani che ringrazio per aver posto l’attenzione su questioni cruciali legate al presente e al futuro della Basilicata.

Qualsiasi discorso, tuttavia, non può prescindere dalla consapevolezza di essere alla fine di un ciclo economico, nel vortice di cambiamenti che impattano sulla società a livello mondiale.

Spesso nel dibattito sui temi economici ci si arrovella in letture logore, ripetitive, con pochi suggerimenti concreti e significativi, dimenticando, evidentemente, che si è chiusa un’epoca e che occorre svincolarsi da quelle che erano certezze e convinzioni in uno scenario ormai non più attuale”.

E’ quanto sottolinea il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, commentando l’appello dei Vescovi in occasione della prima domenica di Avvento.