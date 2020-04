FORESTAZIONE: DA OGGI PAGAMENTI AGLI ADDETTI DEL SETTORE

Saranno corrisposte a partire da oggi agli addetti forestali le spettanze relative alle ultime mensilità del 2019.

La Giunta regionale ha approvato con apposita delibera il IV° Stralcio funzionale degli interventi di forestazione – Annualità 2019.

Al consorzio di Bonifica della Basilicata, ente di pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica, dell’irrigazione e della valorizzazione del territorio rurale è stata liquidata la somma di 8,3 mln di euro quale anticipazione nella misura del 50 per cento dell’importo spettante.

“Quando ci siamo insediati – precisa l’assessore regionale alle politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli – non c’erano risorse impegnate per le attività di forestazione.

Nonostante le difficoltà di bilancio e la mancanza di fondi disponibili abbiamo trovato le risorse per garantire tutte le giornate e le mensilità del 2019 a una platea che conta all’incirca 4 mila addetti alla manutenzione del territorio e alla difesa del suolo.

In questo momento di emergenza sanitaria, dove anche il lavoro diventa un’incertezza, abbiamo dato una risposta a questi lavoratori, ma prima abbiamo dovuto aspettare l’approvazione del bilancio regionale.

Per il futuro l’esecutivo regionale sta facendo una riflessione su come gestire al meglio le attività inerenti la forestazione, per ridare al settore un ruolo centrale a servizio del territorio”.