Aor San Carlo Potenza, assunti altri 17 infermieri

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha realizzato un ulteriore tassello del complessivo quadro di rafforzamento delle risorse umane, costituito dalla sottoscrizione di nuovi contratti a tempo indeterminato per 17 infermieri.

Il potenziamento del personale si inserisce in un più ampio sistema di interventi, volti anche al consolidamento delle strutture organizzative.

Ciò è testimoniato dal conferimento di 12 incarichi di struttura semplice, che traducono la volontà della Direzione Strategica di ottimizzare i processi e di garantire una risposta sempre più efficiente ed efficace alle esigenze dei pazienti.

Il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera sottolinea, infatti, “l’importanza di queste azioni per assicurare un’assistenza sanitaria di elevata qualità, per valorizzare il capitale umano e per rafforzare il ruolo dei nostri ospedali”.