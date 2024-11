Furto a Senise: tornano la paura e l’inquietudine tra gli abitanti

La tranquillità della cittadina lucana è stata nuovamente scossa da un furto che ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

Nella giornata di ieri, tra il tardo pomeriggio e la prima serata, ignoti malintenzionati si sono introdotti all’interno di un appartamento, portando via un bottino di circa 10mila euro.

L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri tra il tardo pomeriggio e la prima serata.

A seguito della denuncia presentata dalla vittima, i Carabinieri della Compagnia di Senise, sotto la direzione del Capitano Luca Gasparri, sono prontamente intervenuti sul luogo del furto per avviare le indagini.

Al momento, gli investigatori stanno cercando di raccogliere ogni possibile elemento utile per risalire ai responsabili, compreso l’analisi di filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona e la raccolta di testimonianze.

Il furto ha riacceso il timore tra gli abitanti di Senise, già scossi da episodi simili in passato, e la paura che la sicurezza del paese possa essere nuovamente minacciata.

“Non possiamo più vivere nel timore che ciò possa succedere a chiunque. Speriamo che le forze dell’ordine riescano a risolvere rapidamente questo caso”, ha dichiarato uno dei residenti, visibilmente preoccupato”.

Nel frattempo, i Carabinieri continuano il loro lavoro di indagine per tentare di identificare i colpevoli e recuperare il maltolto.

Le forze dell’ordine, anche attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, si augurano di poter fare luce sull’accaduto al più presto.

La comunità, intanto, resta in attesa di sviluppi, con la speranza che la situazione possa tornare alla normalità e che episodi del genere non si ripetano in futuro.

L’invito alle persone che possano avere informazioni utili è quello di rivolgersi senza indugi alle autorità competenti.