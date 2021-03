Promozione aziende lucane al G20 di Matera, Angelino (Commissario UDC provincia di Matera): “Ottima iniziativa del Consorzio Industriale di Matera che conferma la lungimiranza di Fuina e Cupparo”. Di seguito la nota integrale

“Ho appreso dagli organi di informazione che l’amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, Rocco Fuina, ha inteso dare seguito alla proposta per la promozione e valorizzazione delle eccellenze di Matera e della Basilicata da presentare a giugno in occasione del G20 che si terrà nella città dei Sassi il 29 giugno.

Si tratta di un’ottima iniziativa, di cui va dato merito sia a Fuina che all’assessore regionale alle attività produttive, Franco Cupparo, che sosterrà l’iniziativa con la Regione Basilicata.

Per le aziende lucane questo evento rappresenterà una occasione importante per le imprese che puntano in particolare a conquistare i mercati esteri.

L’internazionalizzazione rappresenta una grande opportunità per le imprese che in questi mesi hanno subito una brusca frenata a causa della pandemia e pertanto questa iniziativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera pone le basi per un rilancio a 360 gradi del nostro sistema industriale composto da piccole e medie imprese.

Altro aspetto importante, sul quale ha fatto bene a puntare Fuina, è quello legato alla promozione delle nostre aree industriali, in particolare le aree destinate alla Zes, che sono quelle ideali per favorire nuovi investimenti nel Materano dei grandi players di tutto il mondo”.