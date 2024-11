Atp Finals: Sinner trionfa a Torino, Fritz battuto con un doppio 6-4

Jannik Sinner ha vinto le Nitto Atp Finals 2024.

In finale, a Torino, l’altoatesino ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Sinner, attuale numero 1 al mondo, si è aggiudicato per la prima volta in carriera il torneo dei ‘Maestri’.

Per Sinner è il 18/o titolo in carriera, l’ottavo stagionale e il primo nel torneo dei ‘maestri’ dopo la finale persa 12 mesi fa con Djokovic.

L’altoatesino allunga nel ranking (+4mila punti sul secondo Zverev), diventa il terzo giocatore nell’Era Open a vincere Australian Open, Flushing Meadows e Atp Finals dopo Federer e Djokovic. Prossimo appuntamento, con i colori azzurri, la Coppa Davis a Malaga.

ANSA