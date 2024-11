Basilicata : viabilità, oltre 150 milioni ad aree interne

Alla viabilità delle aree interne e delle strade provinciali e comunali della Basilicata saranno destinati 150 milioni e 500 mila euro.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, ha avviato un primo tavolo di confronto con i rappresentanti istituzionali del territorio per condividere una pianificazione coordinata.

All’incontro hanno partecipato i sindaci dei comuni delle sette aree interne, per le quali è previsto un investimento di 40 milioni di euro di fondi Fesr.

Presenti anche i funzionari dell’Ufficio Infrastrutture e reti, dell’Ufficio Autorità di gestione dei programmi operativi Fesr Basilicata e della Direzione generale per la Programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie.

“Nella nostra regione si sta facendo un enorme lavoro sulle strade statali – ha dichiarato Pepe – testimoniato dalla sempre più rapida chiusura dei cantieri da parte di Anas, con cui abbiamo un’interlocuzione costante e proficua.

Agli interventi sulle direttrici principali, vanno aggiunti quelli sulle strade provinciali e comunali. Al riguardo, intendiamo coinvolgere i territori e tutti i rappresentanti istituzionali interessati”.

Per le aree interne (Montagna Materana, Mercure Alto Sinni Val Sarmento, Marmo Platano, Alto Bradano, Medio Agri, Medio Basento e Vulture), “va riconosciuta la titolarità di pianificazione ai sindaci nella logica del preminente interesse pubblico delle opere.

La loro tempistica nell’elaborare una qualificata programmazione viaria sarà propedeutica alla celerità dello stanziamento dei fondi”, ha commentato Pepe.

Sull’esito dell’incontro, l’assessore regionale alle Infrastrutture si è detto “molto soddisfatto, perché i primi cittadini hanno, come sempre, idee chiare e conoscono le esigenze delle comunità che rappresentano e le aspettative della gente. Il salto di qualità sarà quello di muoversi con la massima attenzione sulla viabilità che ha valenza strategica”.

“Alle risorse per le aree interne – ha concluso Pepe – se ne aggiungeranno altre, con tempi di assegnazione che saranno comunicati in seguito.

Nel dettaglio, 41,5 milioni di euro per la viabilità provinciale di Potenza, 24 milioni per la viabilità provinciale di Matera e 45 milioni di euro per le strade comunali.

Tutti gli attori istituzionali a vario titolo interessati da queste opportunità di sviluppo infrastrutturale, saranno chiamati a dialogare attraverso un confronto collettivo”.