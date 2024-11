Wp, ‘Trump intende bloccare il divieto di TikTok’

Donald Trump cercherà di fermare l’entrata in vigore del divieto di TikTok e salvare così la popolare app.

Lo riporta il Washington Post citando alcuni degli alleati del presidente eletto, secondo i quali ci sono altre strade per colpire la Cina invece che alienarsi milioni di americani al mese.

Come Trump procederà non è ancora chiaro ma i suoi consiglieri prevedono che interverrà a favore di TikTok. Al momento la legge prevede che, se ByteDance non venderà l’app entro il 19 gennaio, scatterà il divieto per TikTok negli Stati Uniti.

