Dichiarazione di rinuncia al coordinamento della Fondazione FareFutura Senise di Giovanni Lonetti

La mia accettazione a coordinatore della Fondazione FareFutura non è stata a suo tempo una operazione estemporanea scaturita da ambizioni o velleità, ma legata a un progetto a lungo termine che ha visto la rappresentanza di un’aria interna carente e penalizzata da una politica regionale del passato che ha marginalizzato sempre di più questo territorio dallo sviluppo.

Da calabrese ho sicuramente un carattere ombroso e fiero e una certa scontrosità nei rapporti personali, ricompensati però da una grande generosità, ma bisogna avere anche la coscienza dei propri limiti e l’umiltà di passare la mano. Continuare a insistere serviva solo ad immaginare ipocritamente di essere ancora utile, perché ognuno ha il suo tempo.

Con i decenni arriva la saggezza che ci libera di molte cose faticose ma anche di cose inutili. Il desiderio di solitudine non è sempre un segno di un problema, a volte è una questione di bisogno personale. Il mio ritiro dalla vita politica può tradursi quindi in una ricerca interiore, perché tutti attraversiamo nella nostra vita periodi in cui abbiamo bisogno di concentrarci e di riflettere.

Il ritiro sociale non è sempre negativo. La solitudine scelta può essere benefica, perfino necessaria perché ci permette di rivalutare le proprie relazioni.

Ringrazio per l’onore che mi è stato concesso di coordinare la Fondazione e in particolare il capo gruppo alla Regione Basilicata avv. Michele Napoli e insieme a lui tutti i dirigenti di FDI.

Un cordiale e affettuoso saluto a tutti.

QUI FINISCE IL MIO IMPEGNO NELLA POLITICA.