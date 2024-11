Terza sconfitta consecutiva per il Fusal Senise che cade in casa, per 1-4 al cospetto della capolista Mama Futsal San Marzano

Una gara ben giocata dai lucani che sotto di un gol sfiorane più volte il pareggio condannati poi nella ripresa fino allo 0-4 con Boschiggia che allevia i danni realizzando un tiro libero. I ragazzi di Masiello restano a quota uno in classifica.

Dopo un 1′:25″ passano in vantaggio gli ospiti con Calabrese che calcia dalla distanza e fa passare la sfera sotto le gambe di Boschiggia per lo 0-1. Quest’ultimo ci riprova dopo una manciata di secondi con la palla che esce di un soffio al lato. A 16′:19″ dalla fine della frazione D’Alessandro si libera di un avversario e sfiora il palo. Il San Marzano risponde con Adiletta che colpisce il palo. A 13′:28″ è Carbone a sfiorare il pareggio con il portiere dei campani che si salva in angolo. Il Futsal Senise continua a premere e sfiora ancora la marcatura con una punizione di Dipinto che poco dopo ci riproverà con un pallonetto. A poco più di otto minuti dal termine del tempo è D’Ignoti con un colpo di testa a non trovare la marcatura. Due minuti più tardi capitan Dipinto calcia e trova il palo interno mentre a 4:33 dal termine e a 4′:23″ dal suono della sirena sono Carbone e Grandinetti a impensierire i campani il primo con un tiro salvato indirizzato nel sette e il secondo con la palla che sfiora la traversa. A 1′:26″ dal termine fallo di mano di Carbone e tiro libero sbagliato dal San Marzano. Dopo un gran primo tempo dei bianconeri si va al riposo sullo 0-1.

La ripresa inizia con Ferrara che ci prova dal limite dell’area con la sfera che termina di poco fuori e con i lucani che si salvano. A 17′:41″ dal termine ci prova dal limite Boschiggia con il suo tiro deviato dal portiere in angolo. Due minuti più tardi grande azione di Calabrese che trova Adiletta tutto solo che insacca la rete dell0 0-2 facendo passare la sfera sotto le gambe di Boschiggia. Il Futsal Senise non ci sta è colpisce un palo con Carbone. La gara scorre con le due squadre che si danno battaglia e con Boschiggia che compie un miracolo su Coppola. A poco più di cinque minuti dal termine è ancora il Mama Futsal San Marzano a rendersi pericoloso con un palo di Ferraioli con lo stesso che trenta secondi più tardi vincerà un contrasto con Grandinetti e insaccherà il tris. I campani spingono e colpiscono un altro palo con Ferraioli. I ritmi si abbassano con D’Ignoti che salva due volte sulla linea ma a 2′:04″ arriva il poker con una prodezza di Brillante. A 1′:43″ dalla fine tiro libero del Futsal Senise trasformato da Boschiggia che poco dopo vedrà pararsi il secondo. Il match termina 1-4: una punizione severa per un Futsal Senise che ha lottato e provato in tutti i modi di rimettere la gara a suo favore

TABELLINO

FUTSAL SENISE-MAMA FUTSAL SAN MARZANO (0-1) 1-4 Calabrese, Adiletta, Ferraioli, Brillante (S.M.); Boschggia (S)

FUTSAL SENISE: D’Agostino, Rotaru, Cuccarese, Rosato, D’Ignoti, Carbone, Simeone, Grandinetti, D’Alessandro, Dipinto (K), Sergio, Boschiggia. Coach Masiello

MAMA FUTSAL SAN MARZANO: Nuzzo, Brillante, Calabrese (K), Coppola, D’Ammora, Fabbrini, Ferraioli, Ferrara, Manzo, Pepe, Adiletta. Coach Mele

NOTE: ammoniti: Dipinto (S), Boschiggia (S), Nuzzo (S.M.) Espulsi: ne

Spettatori: circa 70