Meloni sente Musk: ‘La sua visione è una risorsa per Usa e Italia’

Nelle scorse ore ho sentito l’amico Elon Musk.

Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un’importante risorsa per gli Stati Uniti e per l’Italia, in uno spirito di collaborazione volto ad affrontare le sfide future”.

Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

ANSA