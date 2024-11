Doppia emergenza in Basilicata: uomo salvato da burrone, incendio a Potenza

Un’operazione di soccorso particolarmente complessa si è conclusa con successo questa mattina nel comune di Viggianello.

Un uomo, rimasto intrappolato nella sua auto dopo essere finito in un burrone in località Pedali, è stato tratto in salvo grazie all’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Lamezia Terme. Sul posto sono intervenute anche l’eliambulanza del 118 e le squadre di soccorso locali.

Nel frattempo, a Potenza i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato in un appartamento di viale Marconi. Le fiamme, originate dalla cucina, sono state domate senza che si registrassero feriti.