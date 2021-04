Peculato ai danni della Provincia di Matera, arrestato

Con le accuse di peculato, truffa e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale ai danni della provincia di Matera, a Policoro (Matera) un uomo di 65 anni, proprietario di un’agenzia di pratiche auto, è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica della Città dei Sassi, è stato scoperto che l’uomo, in almeno 29 casi, non aveva presentato al Pra la pratica per il passaggio di proprietà, con la conseguente appropriazione di circa 8.880 euro che, sarebbero dovuti essere versati all’amministrazione provinciale di Matera come imposta Ipt.

ANSA