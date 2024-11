“L’UDC si rafforza in Basilicata: Di Sirio nominato Vice Commissario Provinciale di Potenza”

Dopo l’adesione all’UDC di Giuseppe Carriero, si aggiunge alla famiglia democratico cristiana, l’ex vice segretario nazionale della DC di Sandri, Vincenzo Di Sirio, che viene nominato Vice commissario provinciale della provincia di Potenza con delega al welfare.

Vincenzo Di Sirio: “Ho deciso di abbandonare il progetto di Sandri per aderire all’UDC, che è l’unico partito titolato a presentare lo storico Scudo Crociato all’interno del proprio simbolo.

Sono nato e cresciuto nella DC e ho militato da sempre in formazioni che si richiamano ai valori democratici cristiani. Conosco da anni la commissaria Iannella e la ricordo da sempre sotto la bandiera dell’Udc.

Grazie alla sua apertura e al nostro pragmatismo da bravi e convinti democristiani c’è voluto poco per concordare un cammino politico comune.

Ringrazio lei e il segretario regionale, Agatino Mancusi, per la disponibilità nei miei confronti e per la fiducia riservatomi. Sono felice di poter entrare a far parte di questa grande famiglia.”

Carmela Iannella: “L’Udc continua a radicarsi sull’intero territorio lucano.

Dopo l’ottimo risultato ottenuto alle scorse elezioni regionali siamo un partito in costante crescita e aperti a coloro che si rispecchiano nei valori rappresentati dallo Scudo Crociato.

Molti amici cresciuti a pane e DC ci stanno contattando perché seriamente interessati al nostro progetto politico.

Vincenzo Di Sirio è uno di loro e a breve si aggiungeranno altri.

Sono molto compiaciuta per la sua adesione perché certa, che contribuirà alla realizzazione del nostro grande progetto che è quello della crescita e dello sviluppo di un partito che pone al centro della sua azione politica la solidarietà, la sussidiarietà, il rispetto della persona umana e la sua dignità.”